Hardoi News: गर्लफ्रेंड के साथ दोस्त की कार से गांजे की सप्लाई करने आया शातिर गिरफ्तार

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एसओजी और सर्विलांस टीम को गोपनीय जानकारी मिली थी कि पूर्वांचल के किसी जिले से गांजा लेकर कुछ लोग इसकी सप्लाई करने जिले में आ रहे हैं। इस आधार पर सभी थानों को भी सतर्क किया गया था। सीओ सिटी अजीत चौहान ने बताया कि सुरसा थाना क्षेत्र के तुंदवल नहर पुलिया के पास से संदिग्ध लोगों के कार से जाने की सूचना मिली थी। इस पर सुरसा थानाध्यक्ष विश्वास शर्मा के नेतृत्व वाली टीम को मौके पर भेजा गया। यहां कार रोकी गई और तलाशी ली गई।इस दौरान 14 किलो गांजा बरामद हुआ। कार में सवार लोगों ने अपना नाम पता सीतापुर जनपद के मिश्रिख के मोहल्ला चौक निवासी पंकज, कुतुबनगर निवासी शालू उर्फ शालिनी, सीतापुर की शहर कोतवाली क्षेत्र के अहेमपुरवा पांडेय नगर निवासी नितिन और हरदाेई की कछौना कोतवाली क्षेत्र के पतसेनी निवासी शिवा बताया। सीओ ने बताया कि पंकज के खिलाफ हरदोई और सीतापुर जनपद में पहले से पांच मामले दर्ज हैं। शिवा के खिलाफ हरदोई जनपद के अलग-अलग थानों में तीन और नितिन के खिलाफ सीतापुर में एक मामला दर्ज है। पूछताछ में पंकज ने बताया कि शालू उसकी गर्लफ्रेंड है।कार मालिक की तलाश, पुलिस से बचने के लिए साथ ली थी गर्लफ्रेंडपुलिस से जुड़े सूत्र बताते हैं कि पंकज ने अपने एक परिचित से कार मांगी थी। उसे बताया था कि गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जाना है। गर्लफ्रेंड को साथ में इसलिए रखा था ताकि रास्ते में पुलिस को शक न हो। बावजूद इसके एसओजी और सर्विलांस की मदद से सुरसा पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। थानाध्यक्ष विश्वास शर्मा ने बताया कि कार मालिक की तलाश भी की जा रही है।