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Hardoi News: सई नदी में सैलाब से फसल और आबादी प्रभावित

Thu, 08 Oct 2026 11:33 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:33 PM IST
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Crops and settlements affected by flooding in the Sai River.
फोटो 37: गोमती नदी के कुल्हा पुल के पास धसी सड़क। संवाद
पिहानी। सई नदी में सैलाब से राहत और बचाव में लगे प्रशासनिक अमले के हाथ-पैर फिर फूलने लगे हैं। करावां रोड किनारे झुग्गी झोपड़ियों के पास पानी फिर बढ़ गया है। मोहल्ला नागर में पानी की निकासी न होने से पानी परेशानी का सबब बना हुआ है। खजूर वाली रोड पर भरा पानी जस का तस है। घर टापू बन गए हैं।
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जलभराव के कारण खजूर वाली गली में रहने वाले आमिर अपना घर छोड़ रिश्तेदारी में चले गए। दिव्यांग शरीफ घर से पत्नी बच्चों के साथ पलायन कर देहरादून में अपनी रिश्तेदारी में चले गए हैं। मोहल्ले की मर्रो अपने पति दो बच्चों के साथ मायके भकुराहा पलायन कर गईं। मजदूरी पेशा नसीरु दूसरे मोहल्ले में मकान किराये पर लेकर रहने लगे। राहत किट अब तक नहीं बांटी गई। क्षेत्र से गुजरी गोमती नदी में उफान से आसपास की सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो गई है। कूल्हा पुल के पास पुल से सटी रोड धंसकने लगी है। पानी लगातार बढ़ने से ग्रामीणों का खौफ भी बढ़ता जा रहा है। यही हाल मढ़िया घाट के पास भी है।

फोटो 37: गोमती नदी के कुल्हा पुल के पास धसी सड़क। संवाद

फोटो 37: गोमती नदी के कुल्हा पुल के पास धसी सड़क। संवाद

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