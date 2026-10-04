Hardoi News: अभिलेखों का फर्जीवाड़ा कर नौकरी हासिल करने में सिपाही निलंबित

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हरदेाई। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने पुलिस लाइन में तैनात सिपाही मनोज कुमार को निलंबित कर दिया है। उन पर अभिलेखों में फर्जीवाड़ा कर नौकरी हासिल करने का आरोप है। विभागीय सूत्र बताते हैं कि मनोज ने दो बार हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की है। पहली बार वर्ष 2007 में परीक्षा उत्तीर्ण की थी। आरोप है कि उम्र कम दर्शाने के लिए उन्होंने दोबारा हाईस्कूल की परीक्षा दी और उत्तीर्ण हो गए। मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक को मिली थी। प्राथमिक जांच के बाद उन्हें निलंबित करते हुए विभागीय जांच के आदेश भी दिए हैं।