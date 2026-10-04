फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Constable suspended for securing job by forging documents.

Hardoi News: अभिलेखों का फर्जीवाड़ा कर नौकरी हासिल करने में सिपाही निलंबित

Sun, 04 Oct 2026 11:04 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 11:04 PM IST
विज्ञापन
Constable suspended for securing job by forging documents.
हरदेाई। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने पुलिस लाइन में तैनात सिपाही मनोज कुमार को निलंबित कर दिया है। उन पर अभिलेखों में फर्जीवाड़ा कर नौकरी हासिल करने का आरोप है। विभागीय सूत्र बताते हैं कि मनोज ने दो बार हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की है। पहली बार वर्ष 2007 में परीक्षा उत्तीर्ण की थी। आरोप है कि उम्र कम दर्शाने के लिए उन्होंने दोबारा हाईस्कूल की परीक्षा दी और उत्तीर्ण हो गए। मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक को मिली थी। प्राथमिक जांच के बाद उन्हें निलंबित करते हुए विभागीय जांच के आदेश भी दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed