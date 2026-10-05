Hardoi News: 14 मेधावियों को वितरित किए गए प्रमाण-पत्र

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कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक स्काउट प्रार्थना के साथ हुआ। इसके बाद प्रशिक्षण सत्र में स्काउट्स को स्काउटिंग गतिविधियों की बारीकियों, अनुशासन, नैतिक मूल्यों और सामाजिक दायित्वों की विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान कुल 25 स्काउट्स मौजूद रहे जिनमें से प्रवेश परीक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले 14 स्काउट्स को कोर्स पूर्णता प्रमाण-पत्र प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। सहायक स्काउट मास्टर व सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त आजमगढ़ मंडल शैलेश प्रकाश ने युवाओं में नेतृत्व क्षमता और आत्मनिर्भरता के गुण विकसित करने पर जोर दिया।वक्ताओं ने कहा कि स्काउटिंग केवल एक गतिविधि तक सीमित नहीं है बल्कि यह बच्चों और युवाओं में सेवा भाव, चरित्र निर्माण और राष्ट्रहित की भावना जगाने का सशक्त माध्यम है। स्काउट मास्टर विपिन त्रिपाठी, सचिन कुमार, अंकित, अतुल पाल, पवन राजपूत, बृजेश मिश्रा मौजूद रहे।