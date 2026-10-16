Hardoi News: नाती के मुंडन की दावत में गए नाना का तालाब में मिला शव

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बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर बरगदिया निवासी राजेश कुमार (45) खेती करते थे। भाई विपिन ने बताया कि राजेश की बेटी रुचि का घर देहात कोतवाली क्षेत्र के पड़वा डीह में है। रुचि की बेटी के मुंडन के मौके पर सोमवार को दावत थी। दावत में शामिल होने के लिए राजेश पड़वा डीह गए थे। इसके बाद वह अचानक लापता हो गए थे। काफी तलाश के बाद भी उनका सुराग नहीं लगा था। परिजन उनकी तलाश कर रहे थे। इस बीच शुक्रवार सुबह चकतहा के बाहर तालाब में शव उतराता मिलने की जानकारी मिली।जानकारी पर विपिन और रुचि मौके पर पहुंच गए और शव की पहचान कर ली। परिजन का कहना है कि राजेश कभी-कभी शराब पी लेते थे। आशंका जताई कि शराब के नशे में तालाब में गिरकर डूब जाने से उनकी मौत हुई है। परिवार में पत्नी पुष्पा और चार बेटियां हैं। प्रभारी निरीक्षक इतिख्यार हुसैन ने बताया कि पड़वा डीह और शव मिलने के स्थान में लगभग डेढ़ किलोमीटर की दूरी है। प्राथमिक जांच में तालाब में डूबकर मौत होने की बात पता चली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।