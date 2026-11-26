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बच्ची के बाबा ने बताया कि परिजन खेत गए हुए थे। शाम को वापस घर पहुंचने पर बच्ची घर में नहीं मिली तो उसकी तलाश शुरू की गई। इसी दौरान मकान के पास ही स्थित तालाब की रखवाली करने वाले युवक ने बच्ची के तालाब में पड़े होने की सूचना दी। बच्ची को लेकर युवक परिजन के पास पहुंचा। परिजन गंभीर हालत में उसे सीएचसी ले गए जहां से रेफर किए जाने पर परिजन एक प्राइवेट चिकित्सक के पास पहुंचे। वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।बृहस्पतिवार सुबह शव दफनाने की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान परिजन ने उसके नाजुक अंगों की स्थिति को असामान्य बताते हुए 1076 पर सूचना दी। इस पर सीओ प्रवीण यादव मौके पर पहुंचे और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। सीओ ने बताया कि प्राथमिक जांच में तालाब में डूबकर बच्ची की मौत होने की बात सामने आई है। परिजन ने दुष्कर्म की आशंका जताई है, इसलिए स्लाइड बनवाई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्थिति स्पष्ट होगी।