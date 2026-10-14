पिछली बार धोखा कर भाजपा ने जीत लिया था चुनाव : सांसद

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सपा सांसद ने कहा कि एमएलसी की 11 सीटों पर चुनाव हो रहा है। दावा किया कि सभी सीटों पर सपा जीतेगी। स्नातक और शिक्षक क्षेत्र में हरदोई समेत सात जिले आते हैं। सभी जिलों में सपा कार्यकर्ता पार्टी प्रत्याशियों को जिताने के लिए मेहनत कर रहे हैं। दावा किया कि प्रथम वरीयता के वोटों से ही जीत मिल जाएगी और दूसरी वरीयता की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि कार्यकर्ता दूसरी वरीयता के लिए भी वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में उनके वोट बड़ी संख्या में अवैध घोषित कर दिए गए थे। आरोप लगाया कि प्रशासनिक अफसर खुद भाजपा को जिताने का प्रयास पिछले चुनाव में कर रहे थे। पत्रकार वार्ता में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप, निवर्तमान जिलाध्यक्ष शराफत अली, पूर्व विधायक आसिफ खां बब्बू और अनिल वर्मा भी मौजूद रहे।यह अटल जी वाली भाजपा नहीं...सांसद एसपी सिंह ने कहा कि वर्ष 2002 में प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे। प्रधानमंत्री अटल जी थे। उस वक्त हुआ चुनाव निष्पक्ष था और वह जीतने में सफल रहे। वर्ष 2008 में मायावती मुख्यमंत्री थीं। निष्पक्ष चुनाव हुए और जीत मिली। वर्ष 2014 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और तब भी निष्पक्ष चुनाव हुए और कांती सिंह जीती थीं। 2020 के चुनाव में भाजपा ने धोखा किया। उन्होंने कहा कि यह अटल जी वाली भाजपा नहीं है। यह नई भाजपा है, इन्हें कैसे भी चुनाव जीतना है।