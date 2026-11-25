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हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र के भदार निवासी दाताराम ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि बीती आठ नवंबर की शाम उनकी भांजी तपस्या परचून की गुमटी पर बैठी थी। इसी दौरान गांव के कुंवरपाल, अपने भाई अनिल, धीरू और मुकेश के साथ आकर गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने गुमटी में आग लगा दी और मोपेड को जला दिया था। घटना की शिकायत पर दाताराम, भांजी तपस्या के साथ कोतवाली गया था।आरोप है कि चारों ने कोतवाली के बाहर दोनों की पिटाई की थी। कुंवरपाल और अनिल ने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत अर्जी दाखिल की। जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने व पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर जिला जज रीता कौशिक ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है।