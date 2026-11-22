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शहर कोतवाली निवासी अधिवक्ता ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उनकी करीब 14 वर्षीय भांजी उनके साथ रहती है। आरोप है कि 20 जनवरी 2025 को पिहानी के पंडरवा किला निवासी आकाश वर्मा उर्फ टकला ने उनकी भांजी से छेड़छाड़ की थी। इस मामले में आकाश के खिलाफ पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज है। आरोपी ने किशोरी को फोन कर धमकाया कि उसके मामा ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। जान से मारने की धमकी दी। धमकी देकर घर में रखे सोने के जेवर देने का दबाव बनाया।बीती दो अगस्त को किशोरी ने लगभग 12 लाख रुपये के जेवर आरोपी को दे दिए थे। पुलिस ने आरोपी को जेवर समेत गिरफ्तार किया था। उसे जेल भेज दिया गया था। आकाश ने खुद को निर्दाेश बताते हुए जमानत अर्जी दाखिल की थी। जिला शासकीय अधिवक्ता ने विरोध किया था। आरोपी पर पहले से चार मामले दर्ज होने की बात भी सामने आई थी। दोनों पक्षों को सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जिला जज रीता कौशिक ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।