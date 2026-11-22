Hardoi News: जान से मारने की धमकी देकर किशोरी से 12 लाख के जेवर पार करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 11:11 PM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 11:11 PM IST
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हरदोई। मामा के खिलाफ दर्ज मुकदमे में समझौता न करने पर उसकी 14 वर्षीय भांजी और परिवार को जान से मारने की धमकी देकर करीब 12 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवर ऐंठने के आरोपी की जमानत अर्जी जिला जज रीता कौशिक ने खारिज कर दी है। अदालत ने केस डायरी में दर्ज सीडीआर, आरोपी की निशानदेही पर जेवरों की बरामदगी और उसके आपराधिक इतिहास को जमानत न देने का आधार माना।
शहर कोतवाली निवासी अधिवक्ता ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उनकी करीब 14 वर्षीय भांजी उनके साथ रहती है। आरोप है कि 20 जनवरी 2025 को पिहानी के पंडरवा किला निवासी आकाश वर्मा उर्फ टकला ने उनकी भांजी से छेड़छाड़ की थी। इस मामले में आकाश के खिलाफ पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज है। आरोपी ने किशोरी को फोन कर धमकाया कि उसके मामा ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। जान से मारने की धमकी दी। धमकी देकर घर में रखे सोने के जेवर देने का दबाव बनाया।
बीती दो अगस्त को किशोरी ने लगभग 12 लाख रुपये के जेवर आरोपी को दे दिए थे। पुलिस ने आरोपी को जेवर समेत गिरफ्तार किया था। उसे जेल भेज दिया गया था। आकाश ने खुद को निर्दाेश बताते हुए जमानत अर्जी दाखिल की थी। जिला शासकीय अधिवक्ता ने विरोध किया था। आरोपी पर पहले से चार मामले दर्ज होने की बात भी सामने आई थी। दोनों पक्षों को सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जिला जज रीता कौशिक ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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शहर कोतवाली निवासी अधिवक्ता ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उनकी करीब 14 वर्षीय भांजी उनके साथ रहती है। आरोप है कि 20 जनवरी 2025 को पिहानी के पंडरवा किला निवासी आकाश वर्मा उर्फ टकला ने उनकी भांजी से छेड़छाड़ की थी। इस मामले में आकाश के खिलाफ पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज है। आरोपी ने किशोरी को फोन कर धमकाया कि उसके मामा ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। जान से मारने की धमकी दी। धमकी देकर घर में रखे सोने के जेवर देने का दबाव बनाया।
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बीती दो अगस्त को किशोरी ने लगभग 12 लाख रुपये के जेवर आरोपी को दे दिए थे। पुलिस ने आरोपी को जेवर समेत गिरफ्तार किया था। उसे जेल भेज दिया गया था। आकाश ने खुद को निर्दाेश बताते हुए जमानत अर्जी दाखिल की थी। जिला शासकीय अधिवक्ता ने विरोध किया था। आरोपी पर पहले से चार मामले दर्ज होने की बात भी सामने आई थी। दोनों पक्षों को सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जिला जज रीता कौशिक ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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