Hardoi News: दस साल की मासूम से दुष्कर्म का प्रयास
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 10:38 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 10:38 PM IST
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शाहाबाद। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 10 साल की बच्ची के साथ युवक ने दुष्कर्म का प्रयास किया। बृहस्पतिवार रात हुई घटना के बारे में किसी तरह घर पहुंची बच्ची ने परिजन को बताया। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
गांव निवासी शख्स ने बताया कि बेटी गांव से दूर खेत के किनारे गोबर डालने बृहस्पतिवार रात गई थी। इसी दौरान रामदीन यादव ने बच्ची को गन्ने के खेत में खींच लिया और उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश करने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने बच्ची को पीटकर जान से मारने की धमकी भी दी। किसी तरह बचकर भागी बच्ची ने घर पहुंचकर पिता को पूरी जानकारी दी।
अतिरिक्त निरीक्षक देवेंद्र कुमार ने बताया कि पिता की शिकायत पर पाक्सो समेत कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। दावा किया कि आरोपी रामदीन यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है।
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गांव निवासी शख्स ने बताया कि बेटी गांव से दूर खेत के किनारे गोबर डालने बृहस्पतिवार रात गई थी। इसी दौरान रामदीन यादव ने बच्ची को गन्ने के खेत में खींच लिया और उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश करने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने बच्ची को पीटकर जान से मारने की धमकी भी दी। किसी तरह बचकर भागी बच्ची ने घर पहुंचकर पिता को पूरी जानकारी दी।
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अतिरिक्त निरीक्षक देवेंद्र कुमार ने बताया कि पिता की शिकायत पर पाक्सो समेत कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। दावा किया कि आरोपी रामदीन यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है।
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