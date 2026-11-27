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गांव निवासी शख्स ने बताया कि बेटी गांव से दूर खेत के किनारे गोबर डालने बृहस्पतिवार रात गई थी। इसी दौरान रामदीन यादव ने बच्ची को गन्ने के खेत में खींच लिया और उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश करने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने बच्ची को पीटकर जान से मारने की धमकी भी दी। किसी तरह बचकर भागी बच्ची ने घर पहुंचकर पिता को पूरी जानकारी दी।अतिरिक्त निरीक्षक देवेंद्र कुमार ने बताया कि पिता की शिकायत पर पाक्सो समेत कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। दावा किया कि आरोपी रामदीन यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है।