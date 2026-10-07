Hardoi News: पानी निकला तो बढ़ीं दुश्वारियां और दिखाने लगीं उधड़ी सड़कें

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बिलग्राम तहसील क्षेत्र में गंगा नदी के जलस्तर में कमी आने के बाद तटीय इलाकों में पानी अभी भी भरा हुआ है। समस्याओं का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। बाढ़ के पानी की तबाही के बाद अब कटान और जर्जर बुनियादी ढांचा ग्रामीणों के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है। कई मार्ग उखड़ चुके हैं। म्योरा से नोखेपुरवा गांव को जोड़ने वाला मुख्य संपर्क मार्ग बाढ़ के तेज बहाव में पूरी तरह उखड़ गया है। बाण से जरेला मार्ग भी टूट गया है, बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं।मक्कू पुरवा मार्ग भी ध्वस्त है, बिलग्राम कन्नौज मार्ग पर भी गड्ढे हो गए हैं। इससे क्षेत्र का आवागमन बुरी तरह प्रभावित है। पानी के तेज वेग ने सड़क के नीचे की पूरी मिट्टी बहा दी इससे मार्ग पूरी तरह खोखले हो चुके हैं। ग्रामीणों के मुताबिक मार्ग जानलेवा साबित हो सकते हैं। खतरे के बावजूद बाहर निकलने का कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। एसडीएम एन राम ने बताया कि प्रभावित परिवारों का डाटा लगातार फीड कराया जा रहा है ताकि पीड़ित परिवारों को समय से आर्थिक मदद दिलाई जा सके।आंधी और पानी से किसानों की फसल चौपटकछौना। मौसम बदलने के साथ ही बुधवार दोपहर आई आंधी और पानी ने किसानों की धान की फसल को चौपट कर दिया। धान की फसल गिर गई इससे उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है। किसान शिवशंकर, परसादी, विजय, प्रदीप, बहादुर, मुशीर ने बताया कि आंधी और पानी से खेत में खड़ी धान, मक्का और उर्द की फसल बर्बाद हो गई है।बाढ़ प्रभावितों को बांटी राशन किटकछौना/भरावन। बाढ़ प्रभावित लोगों को एमएलसी अशोक अग्रवाल ने राशन किट और भाजपा नेता ने राहत सामग्री का वितरण किया। पानी से घिरे भवानीपुर मजरा पतसेनी देहात में एमएलसी ने करीब तीन दर्जन ग्रामीणों को राशन किट बांटी। कहा कि सरकार की तरफ से हर संभव मदद कराई जाएगी। एसडीएम न्यायिक रामजन्म यादव, तहसीलदार देवेंद्र यादव, नायब तहसीलदार आकांक्षा, राजस्व निरीक्षक रावेंद्र सिंह, लेखपाल सुधीर गुप्ता, प्रशासक मुख्तार आदि मौजूद रहे। वहीं भरावन क्षेत्र की ग्राम पंचायत छावन के मजरा तुलसीपुर में भाजपा नेता प्रमोद सिंह ने 80 क्विंटल हरा चारा और 200 बाढ़ प्रभावित परिवारों को 10-10 किलोग्राम आलू वितरित किए।