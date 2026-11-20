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प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा दिए जाने के लिए सरकार ध्यान दे रही है। औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने से जिले में औद्योगिक निवेश और रोजगार की संभावनाएं बढ़ने की उम्मीद है। बियर फैक्टरी और सीबीजी प्लांट के लिए उद्यमियों ने 25-25 एकड़ भूमि का बैनामा कराया है। कच्चे माल की मांग से स्थानीय किसानों को अपनी उपज के लिए नया बाजार मिलने की संभावना है। फैक्टरी के संचालन से परिवहन और अन्य सहायक कारोबार को भी बढ़ावा की उम्मीद है।सीबीजी प्लांट से गोशाला और मुर्गी फार्मों को आमदनी की उम्मीदऔद्योगिक क्षेत्र में भी सीबीजी प्लांट लगाने की तैयारी है। इसके स्थापित होने से गोशालाओं और मुर्गी फार्मों से निकलने वाले जैविक अपशिष्ट के इस्तेमाल की संभावनाएं बढ़ेंगी, आमदनी का जरिया मिल सकता है। वहीं जैविक अपशिष्ट का उपयोग ऊर्जा उत्पादन में किया जा सकेगा।मुआवजे के नए रेट की मांगएक ओर औद्योगिक क्षेत्र में निवेश की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है वहीं दूसरी ओर जमीन देने वाले किसानों के बीच मुआवजे को लेकर मांग उठ रही है। किसान नए रेट के आधार पर मुआवजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में रूपापुर में औद्योगिक विकास के साथ जमीन के मुआवजे का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है।सवायजपुर क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक क्षेत्र में दो बड़ी कंपनियों ने फैक्टरी स्थापना के लिए भूमि का बैनामा कराया है। फैक्टरियों की स्थापना के लिए उद्यमियों को अन्य जरूरी सुविधा और सहूलियत दी जा रही हैं। -हर्ष प्रताप सिंह, उपायुक्त उद्योग