Hardoi News: दिल्ली से वाराणसी के बीच आज चलेगी विशेष ट्रेन

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ट्रेन संख्या 04032 दिल्ली-वाराणसी स्पेशल 17 अक्तूबर को दिल्ली से रवाना होगी, जबकि वापसी में गाड़ी संख्या 04031 वाराणसी-दिल्ली स्पेशल 18 अक्तूबर को वाराणसी से चलेगी। दोनों दिशाओं में ट्रेन का एक-एक फेरा निर्धारित किया गया है। मंडल वरिष्ठ वाणिज्य रेल प्रबंधक महेश यादव ने बताया कि दिल्ली से चलने वाली ट्रेन रात 9:35 बजे रवाना होगी।यह रात 10:30 बजे गाजियाबाद, 11:06 बजे हापुड़, रात 12:45 बजे मुरादाबाद और सुबह 2:18 बजे बरेली पहुंचेगी। इसके बाद सुबह 3:28 बजे शाहजहांपुर और 4:13 बजे हरदोई पहुंचेगी। यहां दो मिनट ठहराव के बाद ट्रेन 4:15 बजे लखनऊ के लिए रवाना होगी। लखनऊ में सुबह 6:30 बजे पहुंचने के बाद ट्रेन अयोध्या कैंट और जौनपुर होते हुए दोपहर तीन बजे वाराणसी पहुंचेगी। वापसी में वाराणसी से चलने वाली ट्रेन रात 8:15 बजे रवाना होगी। यह अगले दिन सुबह 4:03 बजे हरदोई पहुंचेगी और 4:05 बजे दिल्ली के लिए रवाना होगी।