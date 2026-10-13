Hardoi News: 98 हजार विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में होंगे शामिल

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- परीक्षा केंद्रों को 22 तक आ सकती है सूचीसंवाद न्यूज एजेंसीहरदोई। माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा इस बार 98,163 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इनमें 197196 विद्यार्थी संस्थागत और 967 विद्यार्थी व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में शामिल होंगे। विगत वर्ष बोर्ड परीक्षा के 133 विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया था, जबकि विद्यार्थियों की संख्या 98,781 थी। इस बार विगत वर्ष की भांति ही परीक्षा केंद्रों के बनाए जाने की संभावना है। बोर्ड की ओर से 22 अक्तूबर तक परीक्षा केंद्र की प्रथम सूची जारी हो सकती है।माध्यमिक शिक्षा परिषद से संबद्ध जिले में 627 माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। इनमें विद्यालयों में वर्तमान में 1,95,459 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इनमें से हाईस्कूल की बोर्ड परीक्षा के लिए 55,363 ने पंजीकरण कराया है। इनमें 55273 संस्थागत और 90 व्यक्तिगत परीक्षार्थी शामिल हैं। इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए 42,800 ने पंजीकरण कराया है। जिसमें संस्थागत 41,923 और व्यक्तिगत 877 विद्यार्थी शामिल हैं। विगत वर्ष जिले में 98,781 ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था। इनमें हाईस्कूल में 52944 और इंटर में 45837 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था। विगत वर्ष परीक्षा के लिए 133 विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया था। विद्यार्थियों की में विशेष अंतर न होने के कारण इस बार भी विगत वर्ष की भांति से 133 के आसपास ही परीक्षा केंद्र बनाए जा सकते हैं।इंसेटएक नजर विद्यार्थियों परकुल विद्यालय-627हाईस्कूल -55273इंटरमीडिएट-419238व्यक्तिगत परीक्षार्थी -967कुल- 98163वर्जनबोर्ड का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। परीक्षा कार्यक्रम को देखते हुए सभी प्रधानाचार्यों को पाठ्यक्रम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा केंद्रों की सूची बोर्ड की ओर जारी की जानी है। सूची जारी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। - डॉ. अरविंद कुमार पाठक, जिला विद्यालय निरीक्षक