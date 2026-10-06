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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   220 lost mobile

Hardoi News: 40 लाख रुपये के खोए हुए 220 मोबाइल मिले, मालिकों को सौंपे

Tue, 06 Oct 2026 11:36 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 11:36 PM IST
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220 lost mobile
हरदोई। सर्विलांस सेल के जरिए पुलिस ने पिछले तीन माह में खोए 220 मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। बरामद किए गए मोबाइल फोन मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में इनके मालिकों को सौंप दिए गए। इन मोबाइलों की कीमत लगभग चालीस लाख रुपये है। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी सुबोध गौतम ने खोए हुए मोबाइल फोन इनके मालिकों को सौंपे, तो चेहरे पर मुस्कान तैर गई। दरअसल खोए मोबाइल की सूचना सर्विलांस सेल को दी जाती है। इसके बाद सर्विलांस सेल की टीम इन मोबाइल फोनों की तलाश करती है। हाइटेक तकनीक का इस्तेमाल कर ज्यादातर मोबाइल खोज लिए जाते हैं। मोबाइल वितरण के दौरान साइबर सेल के निरीक्षक वहीद अहमद, सर्विलांस टीम के उपनिरीक्षक अब्दुल जब्बार, राज कुमार वर्मा, सिपाही ओमवीर सिं, नितिन कुमार गुप्ता और यादवेंद्र सिंह की सराहना भी मोबाइल पाने वाले लोगों ने की। संवाद
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