फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   X-ray machine out of order for two months

Hapur News: दो माह से खराब पड़ी एक्सरे मशीन

Sat, 17 Oct 2026 10:56 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 10:56 PM IST
विज्ञापन
X-ray machine out of order for two months
गढ़ सीएचसी के एक्सरे रूम में लगा ताला। संवाद
गढ़मुक्तेश्वर। नगर में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे मशीन करीब दो माह से बंद पड़ी है। सरकारी अस्पताल में जांच की सुविधा नहीं मिलने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालत यह है कि आसपास के गांवों से एक्सरे कराने की उम्मीद लेकर पहुंचने वाले मरीजों को मशीन बंद मिलने पर मायूस होकर लौटना पड़ता है। नगर निवासी लोकेश ने बताया कि गांव नयाबांस से कई बार पैर का एक्सरे कराने आया लेकिन एक्सरे नहीं हो पाता है। सीएचसी अधीक्षक डॉ. शशिभूषण सिंह का कहना है कि उच्चाधिकारियों को पत्राचार किया हुआ है। जल्द मशीन चालू कराई जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed