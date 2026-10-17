Hapur News: दो माह से खराब पड़ी एक्सरे मशीन

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गढ़मुक्तेश्वर। नगर में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे मशीन करीब दो माह से बंद पड़ी है। सरकारी अस्पताल में जांच की सुविधा नहीं मिलने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालत यह है कि आसपास के गांवों से एक्सरे कराने की उम्मीद लेकर पहुंचने वाले मरीजों को मशीन बंद मिलने पर मायूस होकर लौटना पड़ता है। नगर निवासी लोकेश ने बताया कि गांव नयाबांस से कई बार पैर का एक्सरे कराने आया लेकिन एक्सरे नहीं हो पाता है। सीएचसी अधीक्षक डॉ. शशिभूषण सिंह का कहना है कि उच्चाधिकारियों को पत्राचार किया हुआ है। जल्द मशीन चालू कराई जाएगी।