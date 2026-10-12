Hapur News: मां ब्रह्मचारिणी का पूजन कर मांगा सुख-समृद्धि का आशीर्वाद

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मंदिरों में घंटा-घड़ियाल और मां के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। मंगलवार को माता के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा होगी।नवरात्र के चलते सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। शहर के चंडी मंदिर, मां मनसा देवी मंदिर समेत विभिन्न देवी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ती रही।महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने कतार में लगकर माता के दर्शन किए। कई श्रद्धालुओं ने घरों में भी मां दुर्गा की आराधना की। व्रत रखने वाले भक्तों ने मां ब्रह्मचारिणी की पूजा कर परिवार की सुख-शांति और उन्नति की कामना की।चंडी मंदिर और मनसा देवी मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ रही। भक्तों ने माता के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर पूजा-अर्चना की और प्रसाद चढ़ाया। मंदिरों में भजन-कीर्तन और धार्मिक जयकारों से माहौल भक्तिमय बना रहा।नवरात्र को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिखाई दिया। मंदिरों में आने वाले भक्तों ने परिवार के साथ पूजा कर मां दुर्गा से सभी के कल्याण की प्रार्थना की।