यूपी: पितृ अमावस्या पर ब्रजघाट, कच्चे घाट और पूठ में एक लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान

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श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से स्नान करने के बाद अपने पितरों के निमित्त तर्पण, पूजा-अर्चना और पिंडदान किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने जरूरतमंदों को दान-पुण्य कर पूर्वजों की आत्मा की शांति और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। धार्मिक अनुष्ठानों के बाद श्रद्धालुओं ने अपने पितरों को श्रद्धापूर्वक विदाई दी।शनिवार सुबह से ही ब्रजघाट, कच्चे घाट और पूठ घाट पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। गंगा तट पर लोगों ने स्नान के बाद पुरोहितों के निर्देशन में धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए। कई श्रद्धालुओं ने अपने पूर्वजों के नाम से तर्पण और पिंडदान कर उनकी स्मृति में पूजा की। गंगा किनारे पूजा-पाठ और दान-पुण्य का सिलसिला दिनभर चलता रहा।