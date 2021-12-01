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Hapur News: स्कूल से लौट रहीं दो बहनों के साथ छेड़छाड़, विरोध करने पर पीटा

Fri, 09 Oct 2026 12:52 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 12:52 AM IST
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Two sisters molested while returning from school; beaten up for resisting
गढ़मुक्तेश्वर। नगर के मेन बाजार में स्कूल से लौट रही दो सगी बहनों से एक बाइक सवार युवक ने छेड़छाड़ की। बहनों ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उनकी पिटाई भी की। इस दौरान राहगीरों ने उन्हें बचाया और परिजनों को सूचना दी।
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पुलिस ने घटना के नौ दिन बाद सूचना मिलने पर रिपोर्ट दर्ज की है। एक महिला ने कोतवाली में तहरीर दी। उन्होंने बताया कि उनकी एक बेटी छठी और दूसरी आठवीं कक्षा में नगर के एक इंटर कॉलेज में पढ़ाई करती है। पीड़िता ने बताया कि 29 सितंबर को उनकी दोनों बेटियां स्कूल से पैदल अपने घर लौट रही थीं। गढ़ नगर के बाजार में आरोपी नीशु ने उन्हें रोक लिया। उसने छोटी बेटी के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। बड़ी बेटी ने विरोध किया तो नीशु ने उसका हाथ पकड़ा और मारपीट की। सीओ राहुल यादव ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। उसकी तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा कि तहरीर मिलने में देरी हुई होगी, तभी रिपोर्ट दर्ज करने में भी देरी हुई है।
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