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Hapur News: हाईवे पर भिड़ी दो करें, पीछे से टकराई तीसरी, दो घायल

Fri, 16 Oct 2026 11:52 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:52 PM IST
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Two cars collide on highway, a third crashes into them from behind; two injured
हापुड़। थाना देहात क्षेत्र के एनएच-09 पर एक स्कार्पियो कार अनियंत्रित होकर आगे जा रही वैगनार कार से भिड़ गई। इसके बाद पीछे से अल्टो कार आगे जा रही स्कार्पियो से टकरा गई। हादसे में अल्टो व वैगनार कार में सवार एक महिला समेत दो लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर क्षतिग्रस्त कारों को हाईवे से हटवाया और यातायात सुचारु कराया।
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सीओ दीपक चतुर्वेदी ने बताया कि एनएच-09 पर एक वैगनार कार मुरादाबाद से दिल्ली की तरफ जा रही थी। इसी बीच उसके पीछे आ रही स्कार्पियो कार अनियंत्रित होकर वैगनार कार से भिड़ गई। इसके बाद पीछे से आ रही अल्टो कार आगे जा रही स्कार्पियो कार से टकरा गई। हादसे में अल्टो कार में सवार महिला फुलमिजरा निवासी पिलखुवा व वैगनार चालक हवा सिंह घायल हो गए। हादसे के बाद हाईवे के एक तरफ यातायात बाधित हो गया और वाहनों की लंबी कतारें लग गई। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराकर क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त कारों को हाईवे से हटवाया। इसके बाद पुलिस बल ने किसी तरह यातायात सुचारु कराया। सीओ ने बताया कि हादसे के संबंध में पुलिस को अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
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