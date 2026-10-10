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हापुड़ में हादसा: गंगा एक्सप्रेसवे पर सिंभावली में खड़े कैंटर में ट्रक ने मारी टक्कर, चालक घायल, हेल्पर की मौत

Sat, 10 Oct 2026 09:51 AM IST
Akash Dubey संवाद न्यूज एजेंसी, सिंभावली (हापुड़)
संवाद न्यूज एजेंसी, सिंभावली (हापुड़) Published by: Akash Dubey Updated Sat, 10 Oct 2026 09:51 AM IST
सार

सिंभावली में शनिवार को गंगा एक्सप्रेसवे पर खड़े कैंटर में ट्रक ने टक्कर मार दी। चावल से भरा ट्रक पलटने से हेल्पर साजिद (19) की उपचार के दौरान मौत हो गई।

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Truck rams into stationary Canter on Ganga Expressway in Simbhaoli Hapur; one dead
एक्सप्रेसवे पर पलटा वाहन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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यूपी के हापुड़ के सिंभावली थाना क्षेत्र में शनिवार को गंगा एक्सप्रेसवे सड़क किनारे खड़े कैंटर में पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में चावल से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। दुर्घटना में ट्रक के हेल्पर को गंभीर चोटें आईं। उसे एंबुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

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पुलिस के अनुसार शनिवार 10 अक्तूबर को एक ट्रक प्रयागराज की ओर से आ रहा था। ट्रक में चावल के कट्टे भरे हुए थे। इसी दौरान सिंभावली थाना क्षेत्र में एक कैंटर का प्रेशर पाइप फटने के कारण वह गंगाएक्सप्रेस किनारे किनारे खड़ा था। कैंटर के पास बैरिकेडिंग भी की गई थी। बताया गया कि प्रयागराज की तरफ से आ रहे ट्रक ने पीछे से कैंटर में टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद चावल से भरा ट्रक सड़क पर पलट गया। हादसे के समय ट्रक में चालक मोहम्मद रयूब (30) पुत्र खलील अहमद और हेल्पर साजिद (19) पुत्र इकरार हुसैन निवासी देवीपुरा, बिलासपुर, जिला रामपुर सवार थे। 

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दुर्घटना में साजिद गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे एंबुलेंस से सीएचसी सिखेड़ा पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। हादसे के बाद मृतक के परिवार में शोक छा गया। सीओ राहुल यादव ने बताया कि कैंटर में पीछे से टक्कर लगने के कारण हादसा हुआ है, जिसमें एक युवक की मौत होने की पुष्टि हुई है, घायल का उपचार कराया जा रहा है मामले में जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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