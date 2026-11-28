Hapur News: अतरपुरा चौपला से तहसील चौराहे तक दिनभर लगा रहा जाम, रेंगते रहे वाहन
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 11:54 PM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 11:54 PM IST
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हापुड़। नगर की मुख्य सड़कों पर शनिवार को दिनभर जाम की स्थिति बनी रही। अतरपुरा चौपला से तहसील चौराहे तक और रामलीला मैदान से मेरठ तिराहे तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। इस दौरान यातायात की रफ्तार थमने से लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी समय लग गया।
दिनभर जाम की स्थिति रहने के कारण सबसे अधिक परेशानी बुजुर्गों, महिलाओं और छोटे-छोटे बच्चों को उठानी पड़ी। लोग काफी देर तक सड़कों पर फंसे रहे। दो व चार पहिया वाहनों के साथ-साथ पैदल निकलने वाले लोगों को भी रास्ता तलाशने में परेशानी हुई। कई स्थानों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए जबकि अतरपुरा चौराहे से तहसील चौराहे और रामलीला मैदान से मेरठ तिराहे तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर के मुख्य सड़कों और मार्गों पर जाम की समस्या लगातार परेशानी का कारण बनती जा रही है। लोगों ने यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए प्रमुख चौराहों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती और प्रभावी यातायात प्रबंधन की आवश्यकता जताई है। यातायात प्रभारी नरेश कुमार ने बताया कि शादी के सीजन के कारण वाहनों का अतिरिक्त दबाव है, इसलिए थोड़ा जाम की स्थिति बन जाती है।
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दिनभर जाम की स्थिति रहने के कारण सबसे अधिक परेशानी बुजुर्गों, महिलाओं और छोटे-छोटे बच्चों को उठानी पड़ी। लोग काफी देर तक सड़कों पर फंसे रहे। दो व चार पहिया वाहनों के साथ-साथ पैदल निकलने वाले लोगों को भी रास्ता तलाशने में परेशानी हुई। कई स्थानों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए जबकि अतरपुरा चौराहे से तहसील चौराहे और रामलीला मैदान से मेरठ तिराहे तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं।
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स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर के मुख्य सड़कों और मार्गों पर जाम की समस्या लगातार परेशानी का कारण बनती जा रही है। लोगों ने यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए प्रमुख चौराहों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती और प्रभावी यातायात प्रबंधन की आवश्यकता जताई है। यातायात प्रभारी नरेश कुमार ने बताया कि शादी के सीजन के कारण वाहनों का अतिरिक्त दबाव है, इसलिए थोड़ा जाम की स्थिति बन जाती है।
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