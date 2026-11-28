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दिनभर जाम की स्थिति रहने के कारण सबसे अधिक परेशानी बुजुर्गों, महिलाओं और छोटे-छोटे बच्चों को उठानी पड़ी। लोग काफी देर तक सड़कों पर फंसे रहे। दो व चार पहिया वाहनों के साथ-साथ पैदल निकलने वाले लोगों को भी रास्ता तलाशने में परेशानी हुई। कई स्थानों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए जबकि अतरपुरा चौराहे से तहसील चौराहे और रामलीला मैदान से मेरठ तिराहे तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं।स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर के मुख्य सड़कों और मार्गों पर जाम की समस्या लगातार परेशानी का कारण बनती जा रही है। लोगों ने यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए प्रमुख चौराहों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती और प्रभावी यातायात प्रबंधन की आवश्यकता जताई है। यातायात प्रभारी नरेश कुमार ने बताया कि शादी के सीजन के कारण वाहनों का अतिरिक्त दबाव है, इसलिए थोड़ा जाम की स्थिति बन जाती है।