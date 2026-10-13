हापुड़ में टोल प्लाजा पर बवाल: फास्टैग ना चलने पर टोल कर्मियों पर जानलेवा हमले का आरोप, कोतवाली पर किया हंगामा

गांव पलवाड़ा निवासी उपेंद्र ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि मंगलवार रात वह कार से गढ़ की तरफ आ रहा था। ब्रजघाट टोल प्लाजा पर तकनीकी कारणों से उसकी कार का फास्टैग काम नहीं किया। इसी बात को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि टोल प्रबंधक, टोल लेबर इंचार्ज समेत करीब 15 कर्मचारियों ने उसके साथ मारपीट की और धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता समेत करीब 60 से 70 लोग टोल प्लाजा पर पहुंच गए।