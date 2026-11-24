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जिले के किसानों को पिछले एक दशक से अपने गन्ने का भुगतान आगामी सत्र में मिल पाता था। सिंभावली और ब्रजनाथपुर मिल की गलत धारणा के चलते हजारों किसान परेशान थे। इस सत्र में गन्ना आयुक्त के निर्देश पर सिंभावली और ब्रजनाथपुर चीनी मिल से 183 गन्ना केंद्र काटे गए हैं। पिछले सत्र में भी बड़ी संख्या में केंद्र हटा दिए गए थे। इसका परिणाम यह रहा कि सिंभावली चीनी मिल इस सत्र में चालू ही नहीं हो सका है।ब्रजनाथपुर मिल पर ही गन्ने की सप्लाई हो रही है। महज दस केंद्र ही इस मिल से जुड़े रह गए हैं। धौलाना और हापुड़ गन्ना समिति से जुड़े हजारों किसान जो हाल ही में बुलंदशहर, मेरठ के चीनी मिलों से जुड़े हैं, उन्हें वर्तमान सत्र का भुगतान शुरू कर दिया गया है। 14 दिन के अंदर ही किसानों को भुगतान मिल रहा है।नए मिलों ने कब तक का किया भुगतानचीनी मिल किया भुगतान अनामिका 15 नवंबरअमौली 19 नवंबर नंगलामल 15 नवंबररजपुरा 07 नवंबर मोदीनगर 07 नवंबरबुलंदशहर 10 नवंबर दोराला 16 नवंबरसाबितगढ़ 12 नवंबर चांदीपुर 15 नवंबरटिकौला 16 नवंबरब्रजनाथपुर और सिंभावली चीनी मिल पर 118 करोड़ बकायासिंभावली और ब्रजनाथपुर चीनी मिल पर किसानों को पिछले सत्र का अभी भी करीब 118 करोड़ रुपये बकाया है। इसमें सिंभावली मिल पर करीब 75 करोड़ और ब्रजनाथपुर मिल पर 43 करोड़ का भुगतान है। ब्रजनाथपुर चीनी मिल ने पुराने सत्र का 12 जनवरी तक का भुगतान किया है, जबकि सिंभावली ने पिछले सत्र का 27 नवंबर तक का ही भुगतान किया है।जिले के किसानों को नए चीनी मिलों ने गन्ना भुगतान करना शुरू कर दिया है। किसानों के खातों में नियमित पैसा पहुंच रहा है। हापुड़ के मिलों से भी भुगतान कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। - अंगद सिंह, जिला गन्ना अधिकारी