Hapur News: एनएचएम कर्मियों की हड़ताल से शहर और गांवों में सर्वे कार्य प्रभावित

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

स्वास्थ्य विभाग की ओर से संचारी अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी जुटाने और बीमारियों के लक्षण वाले मरीजों को चिह्नित करने के लिए सर्वे शुरू कराया है। इसमें आशा कार्यकर्ताओं और एनएचएम कर्मियों की अहम भूमिका रहती है। कर्मचारियों की हड़ताल के कारण घर-घर जाकर जानकारी जुटाने और मरीजों की पहचान करने का काम प्रभावित हो रहा है। इससे अभियान के निर्धारित कार्यों को समय पर पूरा करने में भी परेशानी आ रही है। शुक्रवार को आशाओं ने हापुड़ सीएचसी में धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को उठाया। वहीं, बहुत से सीएचओ, एएनएम और अन्य कर्मचारी भी हड़ताल पर रहे।-अनुपस्थित दर्ज करने की कार्रवाई शुरू-हड़ताल पर गए कर्मचारियों के खिलाफ स्वास्थ्य अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों की ओर से अनुपस्थित कर्मचारियों की गैरहाजिरी दर्ज की जा रही है। इससे हड़ताल कर रहे कर्मचारियों और विभाग के बीच तनाव बढ़ने की स्थिति बन रही है। हालांकि, कर्मचारियों की मांगों और हड़ताल के समाधान को लेकर स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार है।अस्पतालों में मरीजों की भीड़एक ओर सर्वे और अभियान का काम प्रभावित है वहीं, दूसरी ओर अस्पतालों में इलाज के लिए मरीजों की भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारु बनाए रखना विभाग के लिए चुनौती बन गया है। हड़ताल लंबी खिंचने पर सर्वे कार्य के साथ ही संचारी रोग नियंत्रण अभियान पर भी असर पड़ने की आशंका है। अब सभी की नजरें हड़ताल खत्म होने और स्वास्थ्य सेवाएं सामान्य होने पर टिकी हैं।कोटजिले में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना प्राथमिकता है। हड़ताल पर चल रहे कर्मचारियों की अनुपस्थिति लगाई जा रही है। मरीजों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा।डॉ.किशोर आहूजा, सीएमओ।