यूपी: हापुड़ के पिलखुवा में तेज रफ्तार कार नाले में समाई, चालक ने कूदकर बचाई जान, देखें वीडियो
पिलखुवा के परतापुर-शामली मार्ग पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। परतापुर निवासी चालक गौरव ने कूदकर अपनी जान बचाई, उसे गंभीर चोट नहीं आई।
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यूपी के हापुड़ जिले के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत परतापुर से शामली की ओर जाने वाले मार्ग पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। हादसे के दौरान चालक ने फुर्ती दिखाते हुए कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। गनीमत रही कि चालक को गंभीर चोट नहीं आई।
जानकारी के अनुसार, परतापुर निवासी गौरव पिलखुवा से कार में सवार होकर अपने गांव लौट रहा था। रास्ते में अचानक कार बेकाबू हो गई और सड़क किनारे नाले में समा गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। कार को बाहर निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी।
बाद में ट्रैक्टर की मदद से कार को नाले से बाहर निकाला गया। सीओ मुनीश चंद्र ने बताया कि वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखना जरूरी है। तेज रफ्तार और लापरवाही हादसों की वजह बन सकती है। वाहन चालकों को सावधानी बरतनी चाहिए।