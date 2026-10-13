यूपी: हापुड़ के पिलखुवा में तेज रफ्तार कार नाले में समाई, चालक ने कूदकर बचाई जान, देखें वीडियो

यूपी के हापुड़ जिले के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत परतापुर से शामली की ओर जाने वाले मार्ग पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। हादसे के दौरान चालक ने फुर्ती दिखाते हुए कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। गनीमत रही कि चालक को गंभीर चोट नहीं आई।

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