Hapur News: बस की चपेट में आने से बची स्कूटी, युवक घायल
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 11:16 PM IST
Updated Sun, 04 Oct 2026 11:16 PM IST
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गढ़मुक्तेश्वर। नेशनल हाईवे-09 पर गांव सरुरपुर के पास रविवार को तेज रफ्तार बस के गलत तरीके से ओवरटेक करने के प्रयास में स्कूटी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे जा गिरी। हादसे में स्कूटी सवार युवक को मामूली चोटें आईं, जबकि पत्नी और दो बच्चे बाल-बाल बच गए। हादसे के बाद परिवार बिना किसी कार्रवाई के लौट गया।
अमरोहा जनपद के जोया निवासी लोकेश अपनी पत्नी रीना और दो बच्चों के साथ स्कूटी से गाजियाबाद स्थित अपनी ससुराल जा रहे थे। जैसे ही वह नेशनल हाईवे पर गांव सरुरपुर के पास पहुंचे, तभी पीछे से तेज रफ्तार बस आ गई। आरोप है कि बस चालक ने गलत तरीके से ओवरटेक करने का प्रयास किया।
बस से बचने के चक्कर में लोकेश ने स्कूटी को किनारे करने का प्रयास किया लेकिन वह अनियंत्रित होकर सड़क किनारे जा गिरी। हादसे में लोकेश को मामूली चोटें आईं। राहगीरों ने स्थानीय अस्पताल में भर्ती करा दिया। गनीमत रही कि स्कूटी बस की चपेट में नहीं आई और बड़ा हादसा होने से बच गया। घटना के बाद परिवार बिना पुलिस कार्रवाई के अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गया।
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सीओ राहुल यादव ने बताया कि मामले में यदि कोई तहरीर मिलती है तो आवश्यक कार्रवाई कराई जाएगी।
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अमरोहा जनपद के जोया निवासी लोकेश अपनी पत्नी रीना और दो बच्चों के साथ स्कूटी से गाजियाबाद स्थित अपनी ससुराल जा रहे थे। जैसे ही वह नेशनल हाईवे पर गांव सरुरपुर के पास पहुंचे, तभी पीछे से तेज रफ्तार बस आ गई। आरोप है कि बस चालक ने गलत तरीके से ओवरटेक करने का प्रयास किया।
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बस से बचने के चक्कर में लोकेश ने स्कूटी को किनारे करने का प्रयास किया लेकिन वह अनियंत्रित होकर सड़क किनारे जा गिरी। हादसे में लोकेश को मामूली चोटें आईं। राहगीरों ने स्थानीय अस्पताल में भर्ती करा दिया। गनीमत रही कि स्कूटी बस की चपेट में नहीं आई और बड़ा हादसा होने से बच गया। घटना के बाद परिवार बिना पुलिस कार्रवाई के अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गया।
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सीओ राहुल यादव ने बताया कि मामले में यदि कोई तहरीर मिलती है तो आवश्यक कार्रवाई कराई जाएगी।