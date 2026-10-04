Hapur News: बस की चपेट में आने से बची स्कूटी, युवक घायल

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अमरोहा जनपद के जोया निवासी लोकेश अपनी पत्नी रीना और दो बच्चों के साथ स्कूटी से गाजियाबाद स्थित अपनी ससुराल जा रहे थे। जैसे ही वह नेशनल हाईवे पर गांव सरुरपुर के पास पहुंचे, तभी पीछे से तेज रफ्तार बस आ गई। आरोप है कि बस चालक ने गलत तरीके से ओवरटेक करने का प्रयास किया।बस से बचने के चक्कर में लोकेश ने स्कूटी को किनारे करने का प्रयास किया लेकिन वह अनियंत्रित होकर सड़क किनारे जा गिरी। हादसे में लोकेश को मामूली चोटें आईं। राहगीरों ने स्थानीय अस्पताल में भर्ती करा दिया। गनीमत रही कि स्कूटी बस की चपेट में नहीं आई और बड़ा हादसा होने से बच गया। घटना के बाद परिवार बिना पुलिस कार्रवाई के अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गया।सीओ राहुल यादव ने बताया कि मामले में यदि कोई तहरीर मिलती है तो आवश्यक कार्रवाई कराई जाएगी।