Hapur News: पितृ अमावस्या के चलते 10 अक्तूबर शाम तक रहेगा रूट डायवर्जन

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एएसपी महेश कुमार ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गाजियाबाद और हापुड़ की ओर से आने वाले बाहरी भारी वाहनों को सिंभावली क्षेत्र में मोड़ा जाएगा। इन वाहनों को गंगा एक्सप्रेसवे की ओर डायवर्ट किया जाएगा। वहीं, गढ़ क्षेत्र में स्याना चोपला से वाहनों को बुलंदशहर की ओर निकाला जाएगा। केवल छोटे वाहनों को ही अमरोहा और ब्रजघाट गंगा की ओर जाने की अनुमति होगी।यातायात प्रबंधन और सुरक्षाडायवर्जन के निर्देशों को यातायात पुलिस के साथ-साथ स्थानीय थाना और कोतवाली पुलिस को भी भेज दिया गया है। प्रमुख मार्गों और चौराहों पर पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। एएसपी ने बताया कि ब्रजघाट में श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण यातायात पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। पुलिसकर्मियों को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी मार्ग पर जाम की स्थिति उत्पन्न न हो।