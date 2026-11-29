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इसमें गांव नान में मामचंद के मकान से चौराहे होते हुए नान-भटियाना संपर्क मार्ग तक सीसी सड़क का निर्माण कराया जाएगा। इस मार्ग की लागत 63.94 लाख रुपये है, जिसमें 16 लाख रुपये मिल चुका है। इसके अलावा ग्राम पंचायत कृपानगर उर्फ बीघेपुर में सुभाष के मकान से जनक के मार्ग तक सीसी सड़क बनाई जाएगी। इस सड़क पर 58.62 लाख रुपये खर्च होंगे, जिसमें 15 लाख रुपये प्राप्त हो गए हैं।वहीं, डॉ. उमेश नर्सिंग होम से तीन मूर्ति मंदिर तक भी सीसी सड़क का निर्माण प्रस्तावित है। यह मार्ग 71.35 लाख से बनेगा, जिसमें 18 लाख रुपये मिल चुके हैं। इन मार्गों पर सड़क बनने से ग्रामीणों के साथ ही आसपास के क्षेत्रों से आने-जाने वाले लोगों को भी राहत मिलेगी। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से इन रास्तों पर सड़क निर्माण की जरूरत महसूस की जा रही थी। टूटे रास्तों के कारण लोगों को आवागमन में दिक्कत होती थी। खासकर बारिश के दौरान स्थिति और खराब हो जाती थी। अब सड़क निर्माण की स्वीकृति मिलने से ग्रामीणों में उम्मीद जगी है।सांसद अतुल गर्ग की निधि के तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रस्तावित सड़कों के निर्माण को लेकर डेढ़ करोड़ के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 49 लाख रुपये प्राप्त हो गए हैं। जल्द प्रक्रिया पूरी कराकर कार्य शुरू कराए जाएंगे। - नेहा वर्मा, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग