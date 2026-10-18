हापुड़ में यूजीसी पर हंगामा: महापंचायत रोकने पर भड़के प्रदर्शनकारी, धौलाना-पिलखुवा मार्ग किया जाम

सड़क पर बैठे प्रदर्शनकारी

प्रदर्शनकारियों का विरोध बढ़ने पर पुलिस अधिकारियों ने उनसे बातचीत कर स्थिति सामान्य करने का प्रयास किया। वहीं, किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। महापंचायत को रोके जाने और प्रदर्शनकारियों के विरोध के चलते क्षेत्र में काफी देर तक गहमागहमी बनी रही। प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठकर हंगामा करने लगे। दोपहर बाद तक हंगामा की स्थिति जारी थी।