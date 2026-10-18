हापुड़ में यूजीसी पर हंगामा: महापंचायत रोकने पर भड़के प्रदर्शनकारी, धौलाना-पिलखुवा मार्ग किया जाम
रविवार को महापंचायत में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने तहसील परिसर के आस-पास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। कई स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई।
विस्तार
यूजीसी के नए नियमों के विरोध में रविवार को यूपी के हापुड़ स्थित धौलाना तहसील परिसर में प्रस्तावित महापंचायत को रोकने पर हंगामा हो गया। तहसील परिसर में प्रवेश नहीं मिलने से नाराज प्रदर्शनकारियों ने धौलाना-पिलखुवा मार्ग पर जाम लगा दिया। इस दौरान पुलिस से जमकर नोंकझोंक और हंगामा हुआ। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया।
कई किए गए नजरबंद
रविवार को महापंचायत में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने तहसील परिसर के आस-पास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। कई स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई। आरोप है कि कुछ लोगों को धरनास्थल तक पहुंचने से रोकने के लिए उनके गांवों में ही नजरबंद कर दिया गया। इस कार्रवाई से लोगों में नाराजगी बढ़ गई।
सड़क पर बैठे प्रदर्शनकारी
प्रदर्शनकारियों का विरोध बढ़ने पर पुलिस अधिकारियों ने उनसे बातचीत कर स्थिति सामान्य करने का प्रयास किया। वहीं, किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। महापंचायत को रोके जाने और प्रदर्शनकारियों के विरोध के चलते क्षेत्र में काफी देर तक गहमागहमी बनी रही। प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठकर हंगामा करने लगे। दोपहर बाद तक हंगामा की स्थिति जारी थी।
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