लोगों ने सांसद-विधायक के काफिले को घेरा: लगे भाजपा मुर्दाबाद के नारे, शीशे चढ़ाकर निकलने नेता; देखें वीडियो

क्या बोले भाजपा विधायक धर्मेश तोमर?

आकाश सिसोदिया ने कहा कि साठा-चौरासी क्षेत्र में भाजपा का व्यापक जनाधार होने के बावजूद समर्थकों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों के साथ कथित अपमानजनक व्यवहार से लोगों में नाराजगी है। ऐसे जनप्रतिनिधियों का जनता विरोध करेगी। बता दें कि शनिवार को सांसद अतुल गर्ग व विधायक धर्मेश तोमर दोनों क्षेत्र के गांव सौलाना में किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं थे। आंदोलनकारियों को सूचना मिलने पर तहसील गांव गेट पर वाहनों को रोक कर प्रदर्शन किया गया। इस संबंध में विधायक धर्मेश तोमर ने कहा कि बेवजह आरोप-प्रत्यारोप लगाने के लिए हर कोई स्वतंत्र है, विरोध करना सबका मौलिक अधिकार है, लेकिन बिना वजह इस तरह का कृत्य करना उचित नहीं है।