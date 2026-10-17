Hapur News: आठ बीएलओ का वेतन रोकने के आदेश

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हापुड़। एसआईआर अभियान के तहत शनिवार को लगे विशेष दिवस पर ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले आठ बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। एसडीएम प्रेमपाल सिंह ने बताया कि अनुपस्थित बीएलओ में तनुराधा, कुमारी शुभ्रा, सुबोध कुमार, कोमल रानी, ज्योति सिंह, बबीता रानी, शिखा रानी और पूजा रानी शामिल हैं। इसमें कोमल और ज्योति ने ड्यूटी करने से इन्कार कर दिया। संबंधित कर्मचारियों का एक दिन का वेतन रोकने और विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।