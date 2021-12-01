Hapur News: गंगा में प्रवाहित की गईं एक लाख मत्स्य अंगुलिकाएं

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कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक हरेंद्र सिंह तेवतिया मौजूद रहे। इस दौरान अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने गंगा नदी की स्वच्छता और निर्मलता बनाए रखने की अपील की। विधायक ने कहा कि नदी में मत्स्य अंगुलिकाओं का प्रवाह जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और मत्स्य संसाधनों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्यक्रम में मत्स्य विभाग की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी गई।इस मौके पर एएसपी महेश कुमार, सहायक निदेशक मत्स्य गाजियाबाद ऋचा चौधरी, निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष डीपी निषाद, मत्स्य पालक विकास अभिकरण प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी और क्षेत्र के मत्स्य किसान मौजूद रहे। संवाद