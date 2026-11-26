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रेलवे के अनुसार ट्रेन संख्या 15909 डिब्रूगढ़-लालगढ़ एक्सप्रेस के प्रत्येक शनिवार को संचालित होने वाले कुल 13 फेरे निरस्त किए गए हैं, इनमें पांच, 12, 19 व 26 दिसंबर और दो, नौ, 16, 23 व 30 जनवरी और फरवरी में छह, 13, 20 और 27 तारीख शामिल हैं।इसी तरह ट्रेन संख्या 15910 लालगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के प्रत्येक मंगलवार को चलने वाले 12 फेरे निरस्त रहेंगे। दिसंबर में आठ, 15, 22 और 29 तारीख, जनवरी में पांच, 12, 19 और 26 तारीख व फरवरी में दो, नौ, 16 और 23 तारीख को ट्रेन का संचालन नहीं होगा।मामले में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव ने बताया कि दोनों ट्रेनों के फेरों में कटौती की गई है। यात्रा शुरू करने से पहले संबंधित ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। ताकि, असुविधा से बचा जा सके।