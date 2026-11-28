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मुंडाली थाने में बृहस्पतिवार को दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, जीवों के संरक्षण का कार्य करने वाले शिकायतकर्ता सुमित शर्मा को सूचना मिली थी कि भाटीपुरा के जंगल में कुछ लोग अवैध रूप से पशुओं का कटान कर मांस ले जा रहे हैं। सूचना पर वह अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे। वहां रामचंद्र एनक्लेव के बराबर वाले रास्ते पर एक छोटे टेंपो में मांस भरकर ले जाते हुए लोगों को देखा।उन्होंने गांव मुंडाली के काले आम के निकट एक फैक्टरी के पास सुबह करीब 10:30 बजे टेंपो को पकड़ लिया। उसमें चार लोग सवार थे। उनकी पहचान तस्लीम निवासी फकरपुर कबट्टा, मेरठ, सौरभ निवासी आदर्शनगर हापुड़, धर्मेंद्र और कुलदीप निवासी पांची- मेरठ के रूप में हुई। उन्होंने बताया कि टेंपो में चार कट्टों में करीब 180 किलो मांस भरा हुआ था।शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि यह मांस मुंडाली के भाटीपुरा के जंगल में मृत पशुओं को काटकर निकाला जाता था। मांस को हापुड़ के आदर्शनगर स्थित मकान में ले जाया जाना था। वहां से आगे दिल्ली में होटलों तक सप्लाई किए जाने की बात एफआईआर में दर्ज है। एफआईआर के अनुसार पकड़े गए आरोपी मुर्दा मवेशी के लाइसेंस की आड़ में मांस एकत्र कर दिल्ली और एनसीआर में बेच रहे थे।बड़ी बात है कि हापुड़ में आदर्शनगर कॉलोनी में इसे एकत्र करने की जानकारी स्थानीय पुलिस या इसकी सप्लाई करने के दौरान खाद्य सुरक्षा व औषधि विभाग को नहीं लगी। विभाग के सहायक उपायुक्त चंद्रशेखर मिश्रा ने बताया कि मेरठ में इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। पूरे मामले की स्थानीय स्तर से भी पड़ताल की जाएगी। ऐसे मामलों के प्रति और सतर्कता बरती जाएगी।