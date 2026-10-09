एक साथ पति-पत्नी की मौत: गंगा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, ट्रैक्टर से हुई बाइक सवार दंपती की जोरदार टक्कर

यूपी के हापुड़ स्थित गंगा एक्सप्रेसवे पर जखैड़ा रहमतपुर में अंडरपास के पास शुक्रवार शाम ट्रैक्टर और बाइक की आमने-सामने की भिड़ंत में गांव जखैड़ा रहमतपुर निवासी मजदूर जितेंद्र और उनकी पत्नी शशि गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए सीएचसी गढ़ ले जाया गया, जहां से उन्हें मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया।

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