एक साथ पति-पत्नी की मौत: गंगा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, ट्रैक्टर से हुई बाइक सवार दंपती की जोरदार टक्कर
जखैड़ा रहमतपुर के पास गंगा एक्सप्रेसवे के अंडरपास पर यह हादसा हुआ। हादसे में बाइक सवार जितेंद्र (30) और उनकी पत्नी शशि (28) की मौत हो गई।
विस्तार
यूपी के हापुड़ स्थित गंगा एक्सप्रेसवे पर जखैड़ा रहमतपुर में अंडरपास के पास शुक्रवार शाम ट्रैक्टर और बाइक की आमने-सामने की भिड़ंत में गांव जखैड़ा रहमतपुर निवासी मजदूर जितेंद्र और उनकी पत्नी शशि गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए सीएचसी गढ़ ले जाया गया, जहां से उन्हें मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया।
मृतकों की हुई पहचान
पुलिस के अनुसार जखैड़ा रहमतपुर के पास गंगा एक्सप्रेसवे के अंडरपास पर यह हादसा हुआ। हादसे में बाइक सवार जितेंद्र (30) और उनकी पत्नी शशि (28) गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने दोनों घायलों को एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़ भिजवाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।
पुलिस के कब्जे में ट्रैक्टर और बाइक
मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना से परिजनों में शोक छाया है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर और बाइक को कब्जे में ले लिया है। सीओ राहुल यादव का कहना है कि ट्रैक्टर-ट्रॉली व बाइक को कब्जे में ले लिया गया है। मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। फरार ट्रैक्टर चालक के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है।