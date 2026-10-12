Hapur News: वोट चोर, गद्दी छोड़ पदयात्रा में हापुड़ से सैकड़ों कांग्रेसी शामिल

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कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र की रक्षा, मताधिकार की सुरक्षा और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग उठाई। जिला अध्यक्ष राकेश त्यागी ने कहा कि कुछ पदाधिकारियों को कथित तौर पर नजरबंद किए जाने के बावजूद कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे।शहर अध्यक्ष इरफान अहमद ने आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर कांग्रेस नेताओं को नजरबंद किया गया। पिलखुवा अध्यक्ष रजनीश त्यागी ने कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जारी रखेगी।पदयात्रा में मिथुन त्यागी, नरेश भाटी, शहजादा चौधरी, मुरसलीन, अफजल आढ़ती, खुशनूद अली, मोहम्मद नफीस, सीमा शर्मा और सुरेंद्र सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे।