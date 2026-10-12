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Hapur News: वोट चोर, गद्दी छोड़ पदयात्रा में हापुड़ से सैकड़ों कांग्रेसी शामिल

Mon, 12 Oct 2026 11:42 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:42 PM IST
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Hundreds of Congress workers from Hapur join the 'Vote Thief, Quit the Throne' foot march
दिल्ली में प्रदर्शन करते हापुड़ के कांग्रेसी। स्रोत: कांग्रेस
हापुड़। दिल्ली में आयोजित वोट चोर, गद्दी छोड़ पदयात्रा में हापुड़ से सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। जिला अध्यक्ष राकेश त्यागी, शहर अध्यक्ष इरफान अहमद और पिलखुवा शहर अध्यक्ष रजनीश त्यागी के नेतृत्व में कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे।
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कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र की रक्षा, मताधिकार की सुरक्षा और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग उठाई। जिला अध्यक्ष राकेश त्यागी ने कहा कि कुछ पदाधिकारियों को कथित तौर पर नजरबंद किए जाने के बावजूद कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे।
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शहर अध्यक्ष इरफान अहमद ने आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर कांग्रेस नेताओं को नजरबंद किया गया। पिलखुवा अध्यक्ष रजनीश त्यागी ने कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जारी रखेगी।
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पदयात्रा में मिथुन त्यागी, नरेश भाटी, शहजादा चौधरी, मुरसलीन, अफजल आढ़ती, खुशनूद अली, मोहम्मद नफीस, सीमा शर्मा और सुरेंद्र सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे।
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