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पुल चालू होने के बाद दोनों ओर श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ गई। खासकर उन लोगों को राहत मिली, जो एक मेले से दूसरे मेले में पहुंचना चाहते थे। पुल पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। भीड़ को नियंत्रित करने और आवागमन सुचारु बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मी मुस्तैद दिखाई दिए। गंगा के दोनों किनारों पर बसे गढ़ और तिगरी मेले को जोड़ने वाला यह पुल मेले का प्रमुख आकर्षण भी बना हुआ है। इसके शुरू होने से श्रद्धालुओं को दोनों मेलों तक पहुंचने में काफी सहूलियत मिल रही है।

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गढ़मुक्तेश्वर। गढ़ गंगा और तिगरी मेले को जोड़ने वाला गंगा पर बना पांटून पुल शनिवार को श्रद्धालुओं के लिए शुरू हो गया है। करीब ढाई करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस पुल के चालू होने के साथ ही दोनों मेलों के बीच आवागमन सुगम हो गया। पुल शुरू होने के शुरुआती 12 घंटों में ही लाखों श्रद्धालुओं ने इसका इस्तेमाल किया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इस अस्थायी पुल से गुजरते हुए गढ़ और तिगरी मेले की रौनक का आनंद लिया।