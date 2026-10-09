हापुड़ में दर्दनाक हादसा: सरूरपुर में कैंटर-बस, ऑटो और पिकअप की टक्कर में एक की मौत, आठ घायल

घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान वैठ निवासी याकूब ने दम तोड़ दिया। वहीं, गंभीर रूप से घायल चार लोगों को बेहतर उपचार के लिए मेरठ रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद हाईवे पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने की भी आशंका रही। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। सीओ राहुल यादव का कहना है कि हादसे में एक व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई है अन्य घायलों को उपचार कराया जा रहा है, यातायात दुरुस्त कर दिया गया है।