Hapur News: मारपीट के बाद दो पक्षों में जमकर पथराव और फायरिंग, 20 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

उपनिरीक्षक सुरेंद्र सिंह ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि शनिवार की रात करीब नौ बजे गांव उपैड़ा में दो पक्षों में विवाद की उन्हें सूचना मिली। गांव में तालाब के पास ट्रांसफार्मर जोड़े के सामने दोनों पक्ष के लोग हाथों में लाठी डंडे, ईंट पत्थर लेकर जान से मारने की नीयत से एक-दूसरे पर हमला कर रहे थे। इतना ही नहीं जान से मारने की नीयत से दोनों पक्ष के लोग एक-दूसरे पर फायरिंग भी कर रहे थे।इसमें दोनों पक्ष के कई लोगों को चोटें भी आईं। घटना से गांव में अफरातफरी का माहौल बन गया और आसपास के लोग दरवाजे बंद कर अपने-अपने घरों में दुबक गए। इसके अलावा आसपास के दुकानदार किसी तरह अपनी जान बचाकर अपनी-अपनी दुकानों के शटर नीचे गिराकर मौके से भाग गए थे।पुलिस टीम के बार-बार समझाने के बाद भी दोनों पक्ष के लोग नहीं माने। उन्होंने बताया कि झगड़े में शामिल रहे व्यक्तियों की पहचान नितिन त्यागी, संदीप, भानू त्यागी, अनमोल, सचिन, अंकुश, मोनू, आचल, प्रिंस त्यागी व आशीष त्यागी और दूसरे पक्ष के वरुण, रेनू, शिब्बन, भोलू, बिट्टू, टीटू, टोनू, विशाल, नितिन व चेतन के रूप में हुई है। मामला दो जातियों के लोगों से जुड़ा था, ऐसे में पुलिस बेहद सतर्क हो गई है।सीओ दीपक चतुर्वेदी ने बताया कि उपनिरीक्षक सुरेंद्र सिंह की तहरीर पर दोनों पक्षों के 20 नामजद व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पुलिस टीम फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।