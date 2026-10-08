गंगा एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर हादसा: हापुड़ में पिकअप को बचाने में पलटा ट्रैक्टर, नीचे दबकर किसान की मौत
अमर उजाला नेटवर्क, हापुड़ Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Thu, 08 Oct 2026 08:09 PM IST
सार
हापुड़ में गंगा एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर सामने से आ रहे पिकअप को बचाने के प्रयास में किसान राजेंद्र गुर्जर का ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गया। ट्रैक्टर के नीचे दबने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
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विस्तार
हापुड़ जिले में गंगा एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में करीब 55 वर्षीय किसान की ट्रैक्टर के नीचे दबने से मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर को बाहर निकलवाया गया।
जानकारी के अनुसार राजेंद्र गुर्जर पुत्र अमीचंद गुर्जर, निवासी नगला मोहल्ला, कस्बा बहादुरगढ़, थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ अपने मैसी डीआई ट्रैक्टर से खेत पर चारा लेने के लिए जा रहे थे। बताया गया कि गंगा एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर सामने से आ रहे पिकअप वाहन को बचाने के प्रयास में उनका ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे बने गड्ढे में जाकर पलट गया।
हादसा इतना भीषण था कि ट्रैक्टर पलटने के दौरान राजेंद्र गुर्जर उसके नीचे दब गए। गंभीर रूप से दबने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से ट्रैक्टर को बाहर निकलवाया गया।
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राजेंद्र गुर्जर किसान थे और अपने परिवार के साथ बहादुरगढ़ में रहते थे। उनकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मृतक के परिवार में पत्नी किरण देवी और तीन बेटे अंकित (24 वर्ष), अभिक (22 वर्ष) और ऋतिक (21 वर्ष) हैं। पुलिस द्वारा हादसे के संबंध में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। किसान की अचानक हुई मौत से परिजनों और ग्रामीणों में शोक की लहर है।
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जानकारी के अनुसार राजेंद्र गुर्जर पुत्र अमीचंद गुर्जर, निवासी नगला मोहल्ला, कस्बा बहादुरगढ़, थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ अपने मैसी डीआई ट्रैक्टर से खेत पर चारा लेने के लिए जा रहे थे। बताया गया कि गंगा एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर सामने से आ रहे पिकअप वाहन को बचाने के प्रयास में उनका ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे बने गड्ढे में जाकर पलट गया।
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हादसा इतना भीषण था कि ट्रैक्टर पलटने के दौरान राजेंद्र गुर्जर उसके नीचे दब गए। गंभीर रूप से दबने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से ट्रैक्टर को बाहर निकलवाया गया।
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राजेंद्र गुर्जर किसान थे और अपने परिवार के साथ बहादुरगढ़ में रहते थे। उनकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मृतक के परिवार में पत्नी किरण देवी और तीन बेटे अंकित (24 वर्ष), अभिक (22 वर्ष) और ऋतिक (21 वर्ष) हैं। पुलिस द्वारा हादसे के संबंध में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। किसान की अचानक हुई मौत से परिजनों और ग्रामीणों में शोक की लहर है।