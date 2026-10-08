गंगा एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर हादसा: हापुड़ में पिकअप को बचाने में पलटा ट्रैक्टर, नीचे दबकर किसान की मौत

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जानकारी के अनुसार राजेंद्र गुर्जर पुत्र अमीचंद गुर्जर, निवासी नगला मोहल्ला, कस्बा बहादुरगढ़, थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ अपने मैसी डीआई ट्रैक्टर से खेत पर चारा लेने के लिए जा रहे थे। बताया गया कि गंगा एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर सामने से आ रहे पिकअप वाहन को बचाने के प्रयास में उनका ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे बने गड्ढे में जाकर पलट गया।हादसा इतना भीषण था कि ट्रैक्टर पलटने के दौरान राजेंद्र गुर्जर उसके नीचे दब गए। गंभीर रूप से दबने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से ट्रैक्टर को बाहर निकलवाया गया।राजेंद्र गुर्जर किसान थे और अपने परिवार के साथ बहादुरगढ़ में रहते थे। उनकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मृतक के परिवार में पत्नी किरण देवी और तीन बेटे अंकित (24 वर्ष), अभिक (22 वर्ष) और ऋतिक (21 वर्ष) हैं। पुलिस द्वारा हादसे के संबंध में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। किसान की अचानक हुई मौत से परिजनों और ग्रामीणों में शोक की लहर है।