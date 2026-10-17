पानी की टंकी पर चढ़ा किसान: 100 गज जमीन को लेकर थी नाराजगी, 40 मिनट तक रुकी रही अधिकारियों की सांसें

संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान समाना गांव निवासी किसान द्वारा पानी की टंकी पर चढ़कर किए गए हाईवोल्टेज ड्रामा से अधिकारियों के हाथ-पांव फूल गए। शनिवार को तहसील परिसर में किसान द्वारा जान देने को लेकर किए गया हंगामा करीब 40 मिनट तक चला। इस दौरान किसान की पत्नी, बड़ी बेटी, बेटे व परिवार के अन्य सदस्य भी मौके पर मौजूद रहे।

विज्ञापन





पानी की टंकी पर चढ़े किसान ने चेतावनी दी कि यदि उसकी जमीन से संबंधित समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आत्मदाह जैसा कदम उठाने को मजबूर होगा। बता दें कि किसान का जान देने का यह चौथा प्रयास है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। एडीएम संदीप कुमार व पिलखुवा क्षेत्राधिकारी मुनीश चंद्र ने लाउडस्पीकर के माध्यम से किसान से नीचे उतरने की अपील करते हुए उसकी समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया।