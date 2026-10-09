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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   Divorced girlfriend arrives at young man's house three days before his wedding; relationship ends.

Hapur News: शादी से तीन दिन पहले युवक के घर पहुंची तलाकशुदा प्रेमिका, टूटा रिश्ता

Fri, 09 Oct 2026 11:30 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 11:30 PM IST
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Divorced girlfriend arrives at young man's house three days before his wedding; relationship ends.
चोला। सोशल मीडिया पर महिला से दोस्ती के बाद शादी का वादा करना और फिर मुकर जाना युवक को भारी पड़ गया। वादा तोड़ने से नाराज युवक की तलाकशुदा प्रेमिका बुधवार को उसके घर आ धमकी, इससे उसका दूसरी जगह हो रहा रिश्ता भी टूट गया। पुलिस ने युवक और उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
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चोला क्षेत्र के गांव सुतारी निवासी तालिब सऊदी अरब में नौकरी करता है। उसकी झारखंड के हजारीबाग निवासी महिला से सोशल मीडिया पर दोस्ती हो गई। चोला पहुंची महिला ने पुलिस को बताया कि उसका तलाक हो चुका है। अपने दो बच्चों के साथ वह मायके में रह रही है।
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महिला ने बताया कि तालिब ने विदेश से वापस लौटने पर शादी का वादा किया था। उसने आरोप लगाया कि तालिब ने वीडियो कॉल के जरिये उनकी अश्लील तस्वीर और वीडियो बना ली है।
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तालिब दो अक्तूबर को वह सऊदी अरब से गांव लौट आया। यहां आकर उसने महिला को फोन करके बताया कि उसका कहीं और रिश्ता तय हो गया है। वह उससे अपने संबंध समाप्त कर रहा है। बुधवार को महिला तालिब के घर पहुंच गई।
जब तालिब और परिवार के लोगों ने उस महिला से शादी से इन्कार कर दिया तो बृहस्पतिवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचकर उसने शिकायत की। महिला की तहरीर के आधार पर उसी दिन तालिब, नाजिम और परिवार के अन्य लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई।

शनिवार को तालिब की बरात जानी थी। उसके घर महिला के पहुंचने और रिपोर्ट दर्ज होने पर लड़की के परिवार ने यह रिश्ता तोड़ दिया।


कोट



महिला की तहरीर पर आरोपी तालिब और उसके परिवार के लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अभिषेक प्रताप अजेय, पुलिस अधीक्षक नगर
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