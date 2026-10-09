Hapur News: शादी से तीन दिन पहले युवक के घर पहुंची तलाकशुदा प्रेमिका, टूटा रिश्ता

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चोला क्षेत्र के गांव सुतारी निवासी तालिब सऊदी अरब में नौकरी करता है। उसकी झारखंड के हजारीबाग निवासी महिला से सोशल मीडिया पर दोस्ती हो गई। चोला पहुंची महिला ने पुलिस को बताया कि उसका तलाक हो चुका है। अपने दो बच्चों के साथ वह मायके में रह रही है।महिला ने बताया कि तालिब ने विदेश से वापस लौटने पर शादी का वादा किया था। उसने आरोप लगाया कि तालिब ने वीडियो कॉल के जरिये उनकी अश्लील तस्वीर और वीडियो बना ली है।तालिब दो अक्तूबर को वह सऊदी अरब से गांव लौट आया। यहां आकर उसने महिला को फोन करके बताया कि उसका कहीं और रिश्ता तय हो गया है। वह उससे अपने संबंध समाप्त कर रहा है। बुधवार को महिला तालिब के घर पहुंच गई।जब तालिब और परिवार के लोगों ने उस महिला से शादी से इन्कार कर दिया तो बृहस्पतिवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचकर उसने शिकायत की। महिला की तहरीर के आधार पर उसी दिन तालिब, नाजिम और परिवार के अन्य लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई।शनिवार को तालिब की बरात जानी थी। उसके घर महिला के पहुंचने और रिपोर्ट दर्ज होने पर लड़की के परिवार ने यह रिश्ता तोड़ दिया।कोटमहिला की तहरीर पर आरोपी तालिब और उसके परिवार के लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अभिषेक प्रताप अजेय, पुलिस अधीक्षक नगर