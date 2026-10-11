Hapur News: जिला वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन ने आठ विकेट से जीता मैच

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पहले बल्लेबाजी करते हुए एसआईएमएस वॉरियर्स के खिलाड़ियों ने निर्धारित 20 ओवर में चार विकेट खोकर 175 रन बनाए। इसमें अंशुल शर्मा ने 83 रन, शुभम ने 44 रन का योगदान दिया। हापुड़ जिला वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से गेंदबाजी करते हुए लक्ष्य ने चार ओवर में 26 रन देकर दो विकेट, कपिल और हैप्पी ने एक एक विकेट हासिल किया।लक्ष्य का पीछा करने उतरे हापुड़ जिला वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाड़ियों ने 16़5 ओवर में दो विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर मैच जीत लिया। इसमें लक्ष्य ने 49 रन, चंदू ने नाबाद 64 रन, मनोज ने 15 रन, बिजेंद्र सिंह ने नाबाद 18 रन का योगदान दिया। एसआईएमएस वॉरियर्स की तरफ से गेंदबाजी करते हुए अभि यादव ने एक विकेट हासिल किया।