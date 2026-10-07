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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   Demand for reconsideration of the UGC notification and a curb on the misuse of the SC/ST Act

Hapur News: यूजीसी नोटिफिकेशन पर पुनर्विचार और एससी-एसटी एक्ट के दुरुपयोग पर रोक की मांग

Wed, 07 Oct 2026 12:07 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:07 AM IST
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Demand for reconsideration of the UGC notification and a curb on the misuse of the SC/ST Act
धौलाना में एसडीएम को ज्ञापन देते धरने पर बैठे लोग। संवाद
धौलाना। नस्ल बचाओ आंदोलन की केंद्रीय संचालन समिति के प्रतिनिधियों ने सामाजिक, संवैधानिक और नीतिगत मुद्दों को लेकर आंदोलन प्रभारी युद्धि राणा के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम एसडीएम धौलाना को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से यूजीसी की अधिसूचना पर पुनर्विचार, एससी-एसटी अधिनियम के कथित दुरुपयोग पर रोक, आर्थिक आधार को आरक्षण नीति में अधिक महत्व देने और सामान्य वर्ग आयोग के गठन की मांग की गई।
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आंदोलन संरक्षक ललित राणा ने कहा गया कि देश में सामाजिक न्याय, समान अवसर, निष्पक्षता और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के उद्देश्य से इन मुद्दों पर विचार किया जाना आवश्यक है। रक्त से लिखे गए पत्रों में भाजपा नेता जयवीर सिंह समाना की तीन पीढ़ियों द्वारा लिखित पत्रों को प्रमुखता से उल्लेख किया गया है। ज्ञापन में शक्ति राणा, भूपेंद्र तोमर, आकाश शिशोदिया, अभिषेक राणा, मोहित राणा, देवेंद्र शिशोदिया, केपी राणा, नीरज तिवारी, दीपक ढाका, शुभम तोमर, शिवम राणा, प्रशांत राणा, दिनेश राणा, मोन्टी राघव, दुष्यंत चौहान, निशांत राणा, हनी राणा शामिल रहे।
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