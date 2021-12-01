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श्रद्धालुओं की सुविधा और भीड़ का दबाव कम करने के लिए मेला प्रशासन ने निकासी द्वार के पास स्थित घाट नंबर 14 को दीपदान के लिए चिह्नित किया है। यह घाट पार्किंग स्थल के नजदीक बनाया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को मेले के अंदरूनी और अधिक भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। खासतौर पर दीपदान के बाद वापस लौटने वाले श्रद्धालुओं को निकासी द्वार और पार्किंग तक पहुंचने में सहूलियत मिलेगी। दीपदान के दौरान सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण को लेकर पुलिस ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। घाट पर पुलिस बल के साथ रिवर पुलिस की तैनाती की जाएगी, ताकि गंगा की धारा में दीपदान करते समय किसी तरह की अनहोनी न हो।सीओ मेला राहुल यादव ने बताया कि घाट नंबर-14 पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल और रिवर पुलिस को तैनात किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं की गई हैं।