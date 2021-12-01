Hapur News: घाट नंबर-14 पर होगा दीपदान, श्रद्धालुओं के लिए किए विशेष इंतजाम
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 12:26 AM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 12:26 AM IST
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गढ़मुक्तेश्वर। गढ़ गंगा कार्तिक पूर्णिमा मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। मेले में 23 नवंबर की शाम को दीपदान का आयोजन होगा। इस दौरान लाखों श्रद्धालु अपने दिवंगत परिजनों की स्मृति में गंगा की धारा में दीप प्रवाहित कर श्रद्धा और आस्था प्रकट करेंगे। दीपदान के बाद श्रद्धालुओं के गंगा स्नान कर अपने घरों को लौटने का सिलसिला शुरू हो जाएगा।
श्रद्धालुओं की सुविधा और भीड़ का दबाव कम करने के लिए मेला प्रशासन ने निकासी द्वार के पास स्थित घाट नंबर 14 को दीपदान के लिए चिह्नित किया है। यह घाट पार्किंग स्थल के नजदीक बनाया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को मेले के अंदरूनी और अधिक भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। खासतौर पर दीपदान के बाद वापस लौटने वाले श्रद्धालुओं को निकासी द्वार और पार्किंग तक पहुंचने में सहूलियत मिलेगी। दीपदान के दौरान सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण को लेकर पुलिस ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। घाट पर पुलिस बल के साथ रिवर पुलिस की तैनाती की जाएगी, ताकि गंगा की धारा में दीपदान करते समय किसी तरह की अनहोनी न हो।
सीओ मेला राहुल यादव ने बताया कि घाट नंबर-14 पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल और रिवर पुलिस को तैनात किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं की गई हैं।
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श्रद्धालुओं की सुविधा और भीड़ का दबाव कम करने के लिए मेला प्रशासन ने निकासी द्वार के पास स्थित घाट नंबर 14 को दीपदान के लिए चिह्नित किया है। यह घाट पार्किंग स्थल के नजदीक बनाया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को मेले के अंदरूनी और अधिक भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। खासतौर पर दीपदान के बाद वापस लौटने वाले श्रद्धालुओं को निकासी द्वार और पार्किंग तक पहुंचने में सहूलियत मिलेगी। दीपदान के दौरान सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण को लेकर पुलिस ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। घाट पर पुलिस बल के साथ रिवर पुलिस की तैनाती की जाएगी, ताकि गंगा की धारा में दीपदान करते समय किसी तरह की अनहोनी न हो।
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सीओ मेला राहुल यादव ने बताया कि घाट नंबर-14 पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल और रिवर पुलिस को तैनात किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं की गई हैं।
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