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Hapur News: गंगा एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर-बाइक की आमने-सामने की भिड़ंत, दंपती की मौत

Fri, 09 Oct 2026 11:51 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 11:51 PM IST
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Couple killed in head-on collision between tractor and bike on Ganga Expressway.
मृतक जितेंद्र। फाइल फोटो
बहादुरगढ़। गंगा एक्सप्रेसवे पर जखैड़ा रहमतपुर में अंडरपास के पास शुक्रवार शाम ट्रैक्टर और बाइक की आमने-सामने की भिड़ंत हो गई। इसमें गांव जखैड़ा रहमतपुर निवासी मजदूर जितेंद्र और उनकी पत्नी शशि गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए सीएचसी गढ़ ले जाया गया। वहां से उन्हें मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। दोनों बहादुरगढ़ एजेंसी से एलपीजी सिलिंडर लेकर लौट रहे रहे थे।
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पुलिस के अनुसार जखैड़ा रहमतपुर के पास गंगा एक्सप्रेसवे के अंडरपास पर यह हादसा हुआ। हादसे में बाइक सवार जितेंद्र (30) और उनकी पत्नी शशि (28) गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने दोनों घायलों को एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़ भिजवाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।
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मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना से परिजनों में शोक छाया है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर और बाइक को कब्जे में ले लिया है। सीओ राहुल यादव का कहना है कि ट्रैक्टर-ट्राली व बाइक को कब्जे में ले लिया गया है। मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। फरार ट्रैक्टर चालक के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है।
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मजदूरी करते थे जितेंद्र
ग्रामीणों ने बताया कि नवरात्र पर्व शुरू होने से पहले जितेंद्र और उनकी पत्नी शुक्रवार को बहादुरगढ़ एजेंसी से एलपीजी सिलिंडर लेने के लिए गए थे। सिलिंडर लेकर लौटने के दौरान यह हादसा हो गया। जितेंद्र मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते थे। उनके परिवार में पांच साल की बेटी और माता-पिता हैं। हादसे में दंपती की मौत के बाद बच्ची के सिर से माता-पिता का साया उठ गया। हादसे के बाद जितेंद्र के पिता रामबीर और माता आशा देवी बुरी तरह टूट गए हैं।

मृतक जितेंद्र। फाइल फोटो

मृतक जितेंद्र। फाइल फोटो

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