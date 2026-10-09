Hapur News: 35 बड़े विद्युत बकाएदारों के कनेक्शन काटे

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पटना के उपखंड अधिकारी ज्ञानप्रकाश ने बताया कि राजस्व वसूली अभियान के तहत शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे विजिलेंस टीम को साथ लेकर फुलगढ़ी, चेनापुरी, कोटला सादात, गुली चौराहा और गढ़ गेट आदि मोहल्लों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।अभियान के दौरान टीम को कई स्थानों पर मीटरों में सुरक्षा मानकों के विपरीत नॉन आर्म्ड केबल लगी मिली। टीम ने मौके पर ही इन केबलों को हटवाकर आर्म्ड केबल लगवाई। इसके अलावा, कई परिसरों में लोग घरेलू मीटर से ही व्यावसायिक उपयोग करते हुए दुकानों में बिजली सप्लाई कर रहे थे। टीम ने तुरंत ऐसी दुकानों की बिजली सप्लाई काट दी और हिदायत दी कि घरेलू कनेक्शन से व्यावसायिक गतिविधियों के लिए बिजली का इस्तेमाल किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।विजिलेंस और बिजली विभाग की संयुक्त टीम को क्षेत्र में देखकर बिजली चोरी करने वालों और बकाएदारों में अफरा-तफरी का माहौल रहा। विजिलेंस की यह कार्रवाई लगभग तीन घंटे तक लगातार जारी रही। इस दौरान विजिलेंस प्रभारी निरीक्षक सत्यानंद, एसडीओ ज्ञानप्रकाश, जेई पीयूष कुमार सहित पटना बिजलीघर के समस्त लाइनमैन व विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे।