Hapur News: बंद बोतल पानी में मिले बैक्टीरिया, चार फैक्टरियों से लिए पांच नमूने फेल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

23 और 24 जून को धौलाना के यूपीएसआईडीसी क्षेत्र में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर फैक्टरियों में इन टीमों ने जांच की। इस दौरान विभिन्न कंपनियों से करीब 20 नमूने लिए गए थे। खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन आयुक्त द्वितीय चंद्रशेखर मिश्र ने बताया कि अभियान के दौरान लिए गए नमूनों में से पांच नमूने फेल हुए हैं।अधिकारियों की मानें तो कुछ नमूनों में ई. कोलाई बैक्टीरिया भी पाया गया है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अधिकारियों के अनुसार यह बैक्टीरिया गंदे पानी से आता है। यह सीवेज के पानी, खेतों से निकले पानी या गंदे पानी के रिसाव के माध्यम से पीने के पानी के स्रोतों तक पहुंचता है। मुख्य रूप से यह कुओं या बोरवेलों के पास कीचड़, गंदा पानी या जानवरों के अवशेष रहने से पानी के स्रोतों तक पहुंचता है। ऐसे में जिस पानी को बंद बोतल में पैक किया जा रहा है, उसका स्रोत सही नहीं है।जनरल फिजिशियन डॉ. अशरफ अली ने बताया कि इस प्रकार के बैक्टीरिया से पेट में संक्रमण, उल्टी-दस्त, लिवर में इंफेक्शन जैसी बीमारियां हो सकती हैं। लंबे समय तक सेवन करने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी हो सकती है।एमजी रोड स्थित जेडीआर इंटरप्राइजेज का पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर केसर ब्रांड का नमूना अधोमानक व अनसेफ, केसर 8 प्लस ब्रांड का अधोमानक, धौलाना के कंदौला गांव में नितिन इंडस्ट्रियल का कैश फ्लो ब्रांड का नमूना अधोमानक, एमजी रोड स्थित क्राउन ब्रेवरेज जीएफ 389 इंडस्ट्रियल एरिया का पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का ब्रीजो ब्रांड का नमूना अधोमानक व अनसेफ व वैष्णवी इंटरप्राइजेज एफ 571 के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का एक्यूआ बीसट ब्रांड का नमूना भी अधोमानक आया है।यूपीएसआईडीसी क्षेत्र में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की कुल 16 फैक्टरियां हैं और इन फैक्टरियों से लाखों लीटर पानी विभिन्न जिलों में सप्लाई किया जाता है। यहां से अन्य प्रदेशों में भी पानी की सप्लाई होती है।इसी वर्ष 9 व 10 जनवरी को हापुड़ में भी लखनऊ और विभिन्न जनपदों के 18 सदस्यीय अधिकारियों की टीम ने धौलाना के यूपीएसआईडीसी क्षेत्र में अभियान चलाया था। इसमें 12 कंपनियों से 16 नमूने लिए गए थे। इनमें से भी पांच नमूने फेल हुए थे।