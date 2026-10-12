Hapur News: रामलीला मैदान के मेले में सुरक्षा नियमों की अनदेखी का आरोप

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सोमवार को जिला मुख्यालय पहुंचे लज्जापुरी निवासी बिट्टू, विशाल, महेश, मोंटी ने बताया कि मेले में प्रतिदिन हजारों लोग पहुंच रहे हैं लेकिन सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं। आरोप है कि बड़े झूले और मौत का कुआं बिना तकनीकी जांच और आधिकारिक फिटनेस प्रमाणपत्र के संचालित किए जा रहे हैं। ऐसे में किसी तकनीकी खराबी के कारण बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है।मेले में कई दुकानें 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन बिजली लाइन के नीचे लगाई गई हैं। तारों और दुकानों के बीच कम दूरी होने से करंट लगने और शॉर्ट सर्किट का खतरा बना हुआ है। इसके अलावा मेले में आग बुझाने के उपकरण और आपातकालीन निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है।उन्होंने जिलाधिकारी से मेले में तकनीकी टीम भेजकर झूलों की जांच कराने और मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले झूलों को तत्काल बंद कराने की मांग की है। साथ ही हाईटेंशन लाइन के नीचे लगी दुकानों और आवंटित भूमि पर किए गए कथित अतिक्रमण को हटवाकर जनसुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।